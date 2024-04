"Uomini e Donne", Tina sbotta contro Mario: "Tu fai i c***i tuoi fuori e qui prendi in giro Ida"

A "Uomini e Donne" Tina Cipollari torna a parlare della segnalazione arrivata su Mario Cusitore, il corteggiatore della tronista Ida Platano. Nella puntata in onda il 29 aprile, l'opinionista insiste per fare chiarezza sulla vicenda visto che non è la prima volta che in studio arrivano segnalazioni sul corteggiatore che, lontano dalle telecamere del programma, frequenterebbe altre donne. La richiesta di Cipollari è chiara, l'opinionista vuole chiamare un'amica di Mario che potrebbe essere la protagonista della segnalazione o, comunque, potrebbe tornare utile per chiarire la questione.

La telefonata - Mario non sembra d'accordo con la proposta dell'opinionista. Il corteggiatore vorrebbe tenere fuori questa persona, estranea al programma, e non coinvolgerla davanti alle telecamere. Maria De Filippi, infatti, ritiene che sia più corretto sentire questa persona dopo la registrazione della puntata senza farla intervenire in studio. Ma l'opinionista insiste e il corteggiatore dopo un po' sbotta rifiutandosi di chiamare l'amica.

La reazione di Tina - Furiosa l'opinionista sbotta contro il cavaliere. "Sai cosa fai? Ti fai i c***i tuoi fuori e poi qui prendi in giro Ida. Parli di rispetto tu? Da quando sei qui sono arrivate segnalazioni superiori alle puntate che hai registrato ", provoca Tina che poi esorta Ida a chiamare questa donna per fare chiarezza sulla questione. Mario, nel frattempo, continua a negare e accusa Tina di violare la sua privacy.