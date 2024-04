"Uomini e Donne", Tina Cipollari e il presunto flirt con Giucas Casella: la versione dell'opinionista 

Maria De Filippi, nella puntata in onda il 24 aprile, mostra l'articolo con le dichiarazioni dell'illusionista

La puntata del 24 aprile di "Uomini e Donne" si apre con una particolare indiscrezione. La celebre opinionista del dating-show di Canale 5, Tina Cipollari, avrebbe avuto in passato una breve storia con Giucas Casella. Una informazione rivelata dallo stesso illusionista in una intervista rilasciata su un settimanale. A chiedere spiegazioni al riguardo è la stessa padrona di casa Maria De Filippi che annuncia di avere uno scoop sull'opinionista e mostra in studio l'articolo con le dichiarazioni di Casella. "È uno scherzo", replica subito l'opinionista che nega tutto.

"Siamo molto amici e ci siamo rivisti a cena circa un mese e mezzo fa insieme ad altri, ma non capisco il senso di tirare fuori questa storia ora", spiega l'opinionista. Giucas Casella, nell'intervista, fa riferimento a una vacanza alle Maldive dove Tina sarebbe uscita dall'acqua nuda. "Era un bel vedere, stiamo parlando di 25 anni fa", dichiara il mago che poi parla anche di una vacanza insieme a Cefalù. L'opinionista non smentisce gli incontri e le vacanze al mare con l'illusionista, anzi rivela che sarebbero amici da più di vent'anni.

La padrona di casa, allora, approfitta della situazione per fare un invito diretto a Casella. "Se vuole può venire a trovarvi, anche per farti una visita considerando che siete amici", dichiara infine Maria De Filippi divertita dalla conversazione in studio.