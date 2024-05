"Uomini e Donne", Ida Platano chiama la ragazza della segnalazione e perdona Mario 

A "Uomini e Donne" Ida Platano cerca ancora di fare chiarezza sulla segnalazione arrivata in redazione su Mario Cusitore. Il corteggiatore avrebbe tradito la tronista e avrebbe passato la notte con una donna misteriosa. Arrivata al limite Ida decide di chiamare la donna in questione per farle alcune domande. La ragazza conferma di essere un'amica di Mario e di conoscerlo da poco tempo, circa due settimane, ma la sua versione non convince e, inoltre Mario appare davvero molto agitato durante la telefonata. Forse per paura che la ragazza possa rivelare qualcosa in più.

Di nuovo in studio, nella puntata in onda il 2 maggio, Ida si confronta con i due opinionisti che questa volta nn sono sicuri della buona fede di Mario. Non ti fare imbambolare dalle cose che dice questo bugiardo. Ricordati che è andato a letto con un'altra donna perché la gente non ha tempo da perdere telefonando per fare false segnalazioni", sbotta Tina che invita la tronista a pensarci bene prima di perdonare per l'ennesima volta il cavaliere. Mario dal canto suo continua a negare, non risponde con chiarezza a tutti gli interrogativi che gli vengono posti in studio e chiede di andare oltre perché la situazione starebbe diventando per lui insostenibile.

"Cosa facciamo? Mi vado a sedere o me ne vado?", chiede il corteggiatore che non vuole più rimanere al centro dello studio. Non mancano gli attacchi dell'opinionista contro il cavaliere, ma la tronista invita Mario ad accomodarsi facendo capire con questo gesto di credergli, almeno in parte. Furiosa Tina si scaglia sia contro la tronista che contro il corteggiatore. Le anticipazioni sul programma che va in onda tutti i giorni, ma che viene registrato, ci dicono che il torno di Ida non avrà lieto fine e che questa segnalazione sarà fatale per la tronista che deciderà di lasciare il programma dopo che Mario ammetterà di aver passato una notte con la donna della segnalazione.