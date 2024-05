Valentina sceglie di stare in solitaria e riceve molte critiche da parte degli altri naufraghi. Risentita per le Nomination, la schermitrice trascorre una giornata lontano dagli altri, che però non approvano questo suo comportamento.

Tgcom24

L'incontro tra i due gruppi e le critiche a Valentina In qualità di Leader, Matilde decide di riunire i Naufraghi per organizzare insieme i turni per la gestione del fuoco. Il suono della campana invita i due gruppi a riunirsi per trascorrere trenta minuti insieme.

Entusiasti, tutti decidono di partecipare al momento di convivialità. Ancora risentita per le Nomination ricevute, invece, Valentina preferisce trascorrere il suo tempo in solitaria e, lontana dagli occhi indiscreti dei suoi compagni, si cimenta in una nuova sessione di pesca, da sola.

La sua assenza non passa inosservata e c'è chi, infastidito, non risparmia le critiche nei suoi confronti. “Questi sono gli atteggiamenti infantili di cui parliamo”, commenta Samuel.

Greta, Matilde, Alvina ed Edoardo concordano sul fatto che la schermitrice stia reagendo in modo negativo alle Nomination e si augurano che lei possa cambiare al più presto atteggiamento. In particolar modo Greta e Alvina non risparmiano i commenti nei suoi confronti: secondo le due, la Naufraga dovrebbe prendere le Nomination con uno spirito diverso e, anziché rimanerci male, dovrebbe apprezzare l'opportunità che le è stata data: “Tornerebbe comunque dai suoi figli, rimane campionessa, ha la sua carriera e ha fatto una bella esperienza di sette settimane”. Entrambe vorrebbero che Valentina non si isolasse e che provasse quantomeno a sfogarsi con loro: “Questo è un gioco, è ovvio che prima o poi vai in nomination” concludono poi.

Poco dopo, Samuel decide di confrontarsi con Khady: "Valentina se l'è presa perché è andata in Nomination e sta elaborando chi l'ha mandata", dice infastidito.

Una cosa è certa: su Playa Dos il clima è tutt'altro che disteso e l'atteggiamento di Valentina non fa altro che generare nuove tensioni.

Più tardi presa da un momento di sconforto Valentina si confida con Alvina e Greta. La schermitrice ammette di esserci rimasta male per le numerose Nomination ricevute e ipotizza che ad averla mandata al televoto siano stati Samuel ed Edoardo.

Le difficoltà di Playa Tristeza Intanto, su Playa Tristeza i Naufraghi continuano a fare i conti con la scarsa quantità di cibo e con l'assenza di benefit. La preoccupazione è tanta ma, nonostante ciò, decidono di non persi d'animo e provano a gestire al meglio la dispensa a disposizione. Speranzoso, Artur si augura che lo Spirito dell’Isola dia loro una missione per ottenere un po’ di cibo. Edoardo, Artur, Matilde e Khady, invece, si domandano se sia il caso di far mangiare meno i nuovi arrivati. Matilde crede che Linda, Karina e Dario possano rinunciare alla loro porzione di riso in quanto ancora pieni di energie; Edoardo, invece, crede che non debbano essere privati della loro razione di riso in quanto sarebbe ingiusto: “Siamo tutti sulla stessa barca”.

La gestione dei cocchi provoca ben presto un'accesa discussione: Edoardo sostiene che se fosse per Khady e Artur i cocchi verrebbero subito aperti per poi porsi successivamente il problema della mancanza di cibo; Khady ammette di voler vivere “giorno per giorno”, ma Edoardo non è dello stesso parere e afferma: “Oggi potremmo impegnarci e fare un po’ la fame”. Matilde dà ragione ad entrambi: “Bisogna mangiare ma con parsimonia, questa volta lo Spirito vuole metterci alla prova quindi non confido in buone azioni”. Quando Edoardo si allontana, Khady si sfoga con Artur: “Edoardo ogni due per tre sbrocca, ognuno ha il proprio carattere, impariamo a dosarlo”; Artur le dà ragione: “Non è la prima volta che risponde in questo modo, anch’io mi sto trattenendo per non litigare, ma deve cambiare un po’ i modi, è troppo aggressivo”.