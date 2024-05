A commentare la puntata, con la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Tre nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare sull’Isola: Dario Cassini, Linda Morselli, la modella e showgirl Karina Sapsai. I tre sono pronti ad aiutare i naufraghi nel prosieguo della loro avventura ma, ovviamente, il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri dei due gruppi. La compagna di Samuel Peron, Tania Bambaci, è arrivata in Honduras con la speranza di riabbracciarlo e avere un chiarimento dopo che Rosanna, nella scorsa puntata, ha parlato di un presunto feeling tra il ballerino e Greta Zuccarello. Un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron dovrà tornare in Italia?

Il confronto tra Rosanna e Greta Vladimir mostra Rosanna da sola sulla spiaggia, dopo le insinuazioni di un feeling tra Samuel Peron e Greta Zuccarello e, dall’altra parte, Tania Bambaci giunta sull'Isola per un confronto proprio con Rosanna.

Nel primo collegamento con Playa Palapa Greta raggiunge Rosanna nella la Tana dei Serpenti per un faccia a faccia in riva al mare, mentre Vladi le mostra un riassunto di quanto è successo nella scorsa puntata quando Rosy ha insinuato una presunta amicizia molto speciale tra Peron e la Zuccarello, attaccando poi nei confessionali Greta e dandole pure dell'”approfittatrice”, della “manipolatrice“ e "morbosa". Greta si difende dicendo: “Tutti sanno quanto mi manca il mio fidanzato. Non mi sono comportata male con Samuel, lui lo sa. Samuel è una bella persona, ma con lui parliamo della sua bellissima Tania, del suo bambino e non vedo l’ora di conoscerli. Questa insinuazione è fuori luogo e di basso livello“. Dallo studio Sonia Bruganelli è molto critica verso Rosy a cui à dell'attrice che recita la parte della donna del popolo: "Tu fai queste insinuazioni per creare problematiche. Non devi entrare nelle famiglie degli altri, soprattutto in cose che non ti riguardano“.

Intanto Tania, volata in Honduras per avere chiarimenti, in zona nomination vede e sente tutto.



Naufraghi divisi Elenoire Casalegno presenta le due fazioni, da ua parte i rossi, ovvero i Coquinos capitanati da Samuel Peron e all'altra i blu, cioè i Barracudas guidati da Greta Zuccarello. I primi hanno avuto il privilegio di passare la settimana sulla spiaggia migliore, Playa Joya, gli altri su quella più disagiata e Playa Tristeza. Joe Bastianich momentaneamente non è presente per accertamenti.





La prima prova, la pelota honduregna ntroI naufraghi devono mettere la pelota nel canestro all'interno di un campo di bambù galleggiante. La squadra che ne farà di più andrà su Playa Joya. Chi perderà, su Playa Tristezza avrà pure la razione di riso dimezzata. Dopo una prima manche finita in parità allo spareggio vincono i Barracudas. Saranno loro ad occupare Playa Joya e riceveranno una serie di benefit, ovvero un kit per pescare, un'amaca, una zattera, una maschera per vedere i fondali, una doppia pentola, una griglia per cucinare e tinozza d'acqua dolce per lavarsi tutti i giorni. I Coquinos finiscono invece su Playa Tristeza.





I tre nuovi concorrenti sbarcano sull'Isola Vladimir presenta i tre nuovi naufraghi: Karina Sapsai, modella, show girl e non solo! "Non sono una modella scema, ma sono anche intelligente". Linda Morselli, modella e avventuriera di natura e Dario Cassini.