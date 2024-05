Lo Spirito dell'Isola dei Famosi spegne il fuoco ai blu

Dopo l'abbandono momentaneo di Joe Bastianich, ai concorrenti della squadra blu viene consegnata una pergamena foriera di cattive notizie. "Lo Spirito dell'Isola è deluso. Questa mattina Valentina ha comunicato con la squadra rossa. Le colpe dei singoli ricadono sul gruppo. Vista l'ennesima infrazione, il fuoco rimarrà spento per 48 ore", legge la leader Greta. Valentina Vezzali, però, salta subito sulla difensiva: "Non è vero che ho comunicato. Sono stata lì a guardare Rosy e non ho parlato". I suoi compagni, tuttavia, la guardano con sospetto e non sono per nulla contenti che a causa sua perderanno uno degli strumenti di sopravvivenza più importanti. "Non mangiamo per due giorni, vuol dire che non mangiamo prima della puntata... Basta parlare, cerchiamo di non fare più cazz**, perché ricadono sul gruppo", sbottano Greta e Stoppa. Valentina, convinta di essere vittima di un'ingiustizia, annuncia di voler fare lo sciopero della fame.