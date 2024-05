Francia, cerca di incendiare una sinagoga a Rouen: ucciso dalla polizia

Secondo la Ben Haïm, l'attentatore è "salito su un cassonetto e da lì è arrivato al primo piano, dove avrebbe lanciato un oggetto incendiario nella sinagoga, una specie di bottiglia molotov".

Cresce la tensione per via della guerra a Gaza

Tensione e rabbia sono salite in Francia per la guerra a Gaza. In Francia vivono le più grandi comunità ebraica e musulmana dell'Europa occidentale.