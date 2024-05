Ida Platano lascia il trono di "Uomini e Donne" 

Non ha un lieto fine il trono di Ida Platano che, nella puntata in onda il 14 maggio, mette un punto all'ennesimo percorso a "Uomini e Donne", il dating-show di Canale 5 nel quale è stata sia tronista che dama del trono over. Ma questa volta Ida non ha trovato l'amore e in lacrime dice di sé: "Sono sfortunata".

La scelta dopo la rivelazione di Mario - La decisione di Ida arriva dopo la brutta esperienza con Mario Cusitore il corteggiatore napoletano che più volte avrebbe mentito alla tronista. Durante il corteggiamento, infatti, sono arrivate diverse segnalazioni sul conto dell'uomo più volte smentite dallo stesso protagonista. L'ultima, però, è stata decisiva e dopo diverse settimane il cavaliere, messo alle strette, ha ammesso di aver passato del tempo con un'altra donna in un B&b. A quel punto per Ida non è stato più possibile continuare la conoscenza con il cavaliere che è stato eliminato dopo l'ennesima bugia.

La reazione di Pierpaolo - Ida Platano è molto delusa anche da Pierpaolo. Nell'ultimo periodo anche la frequentazione con lui non è andata nel migliore dei modi. La tronista lo ha raggiunto ad Avellino, ma il cavaliere non è sembrato felice di vederla. Una volta in studio la reazione del corteggiatore è durissima. Pierpaolo accusa la tronista di averlo preso in giro e di non averlo eliminato solo per riuscire a portare avanti il trono con Mario. Il corteggiatore dice di non voler essere più la sua ruota di scorta e semmai Ida decidesse di sceglierlo lui direbbe di no. Ida colpita dalla reazione di Pierpaolo elenca tutte le ragioni per cui lui non potrebbe essere la sua scelta e il cavaliere lascia lo studio senza neppure salutarla.

Il futuro della tronista - "Non mi aspettavo un finale del genere. Ringrazio anche le persone delle segnalazioni, significa che mi vogliono bene. Ringrazio anche Tina", dichiara Ida visibilmente provata da quanto accaduto negli ultimi mesi. "Lei aveva scelto di lasciare il trono", spiega Maria De Filippi anche se i due opinionisti le chiedono di rimanere, almeno fino alla fine della puntata. "Adesso Mario ti cercherà non ti fare ingannare", avvisa Gianni Sperti ma l'ex tronista è decisa a non dargli nessuna possibilità.