"Uomini e Donne", un nuovo cavaliere per Gemma Galgani |Lui: "Sei una bella persona e una bella donna"

Chi è Pietro Del Pozzo, il 66enne arrivato al trono over nella puntata in onda il 10 maggio

Colpo di scena a "Uomini e Donne". Dopo diverse settimane, nella puntata in onda il 10 maggio un nuovo cavaliere si fa avanti per Gemma Galgani che con entusiasmo attende il suo arrivo al centro dello studio. "Non ci credo che ci siano ancora uomini che chiamino per lei", commenta subito Tina Cipollari che non perde l'occasione di punzecchiare la dama del trono over.

Chi è il nuovo cavaliere - Si chiama Pietro Del Pozzo e ha 66 anni. Vedovo con due figli, Pietro ha perso la moglie quattro anni fa. Arriva a "Uomini e Donne" per concedersi una seconda possibilità in amore e lo fa con le idee chiare. Il 66enne, infatti, punta subito alla dama più celebre del trono over e dice: "Sei una bella persona e sei una bella donna. Quattro anni fa ho chiuso il mio cuore e spero di poterlo riaprire con te". Immancabili le domande indiscrete dell'opinionista Cipollari alle quali seguono le scuse di Maria De Filippi che dichiara: "Signor Pietro mi scuso per l’atteggiamento di Tina Cipollari che fa sempre domande intime quando arriva una persona per Gemma".

La reazione di Gemma - Dopo un periodo abbastanza noioso per la dama che non ha avuto occasione di frequentare nessuno, finalmente arriva un nuovo cavaliere. Gemma appare da subito molto entusiasta di iniziare questa nuova conoscenza con Pietro e i due si concedono subito un ballo.