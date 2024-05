La tronista decide di non partecipare alla puntata in onda il 7 maggio: la reazione dei corteggiatori

A "Uomini e Donne" Ida Platano non si presenta in studio durante la puntata in onda il 7 maggio. A comunicarlo è la padrona di casa Maria De Filippi che annuncia l'assenza della tronista e ne spiega le motivazioni. "Ida è in camerino, ma ha deciso di non partecipare alla puntata", fa sapere la conduttrice che poi manda un filmato di Ida mentre si sfoga contro Mario e Pierpaolo. "Mi ha fatto male sentire Mario dire che ha sbagliato a innamorarsi di me. Anche Pierpaolo mi ha delusa perché non mi è piaciuto come mi ha trattata quando sono andata ad Avellino", chiarisce.

La reazione dei corteggiatori - Se Mario inizia subito una discussione con Tina Cipollari che lo accusa di non raccontare la verità, Pierpaolo chiede di uscire dallo studio per raggiungere in camerino la tronista. Dopo poco rientra senza riuscire a parlare con Ida, ma Gianni Sperti fa notare la differenza delle reazioni tra i due corteggiatori. "Pierpaolo si è alzato ed è andato fuori da Ida, mentre Mario è rimasto in studio a discutere", dichiara l'opinionista. Dopo poco è la stessa conduttrice a invitare i due uomini a lasciare lo studio, vista l'assenza della tronista.