"Uomini e Donne", lite in studio tra Cristiano e Tina Cipollari: "Che vergogna d'uomo"

A "Uomini e Donne", nell'attesa delle scelte di Ida Platano e Cristiano Paudice, continuano le conoscenze delle dame e dei cavalieri del torno over. Nella puntata in onda il 6 maggio Cristiano si trova a discutere al centro studio con Giulia, la dama che frequenta, e con gli opinionisti. Il cavaliere dice di essere interessato a Giulia, ma dichiara di vederla molto diversa da lui e non apprezza il fatto che la dama sarebbe interessata a conoscere anche un altro cavaliere dopo che Cristiano avrebbe baciato Serena un'altra dama.

Il cavaliere allora precisa di aver subito le effusioni di Serena senza volerle per davvero. Cristiano dice addirittura di essersi sentito costretto a baciare Serena raccontando una versione dei fatti giudicata inverosimile dallo studio. La stessa padrona di casa, Maria De Filippi, interviene per cercare di fare chiarezza sulle affermazioni del cavaliere. "Cristiano è abbastanza inverosimile ciò che racconti perché Serena è alta più o meno come me ed è difficile immaginare che tu, che sei alto due metri, sia stato costretto a baciarla", considera la conduttrice del dating-show di Canale 5.

Non tardano ad arrivare i commenti degli opinionisti e, soprattutto, di Tina Cipollari che si scaglia contro Cristiano. "Che vergogna d'uomo", commenta l'opinionista. A puntare il dito contro il cavaliere del trono over è anche Alessia, una dama del parterre: "Non è carino parlare di una donna in questi termini e visto che Serena non c’è la difendo io. Sei tu che l'hai fatta sedere sulle tue gambe e se non volevi stare con lei non avresti dovuto scroccare un biglietto alla stadio. Dimostrate che c’è ancora qualche uomo in giro", sbotta la dama che prende le difese dell'amica assente in studio. Dopo la discussione Giulia conferma di voler vedere anche l'altro cavaliere, lasciando così in sospeso la conoscenza con Cristiano.