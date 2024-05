"Uomini e Donne", il commento piccato di Maria De Filippi a Cristiano

Maria De Filippi gli chiede se abbia un interesse nei confronti di Jessica: la risposta è positiva. La confessione però scatena la furia di Giulia, donna arrivata in studio per conoscere esclusivamente lui e che non riesce a farsi una ragione del fatto che il cavaliere abbia anche altri interessi al di fuori di lei. La situazione precipita quando anche Serena racconta dell'uscita avuta con lo stesso Cristiano.

"Io sono molto tifosa e così ho deciso di regalargli i biglietti per andare allo stadio dove ho scoperto che mentre era con me messaggiava con Jessica", confessa Serena che svela di aver dato anche un bacio a stampo a Cristiano. "Quando ti ho detto che ero impegnato in una call di lavoro non mi hai più chiamato - ha provato a giustificarsi l'uomo -. Se vuoi una cosa devi darti da fare". Parole che non sono piaciute alla padrona di casa Maria De Filippi: "Tu dici a lei che non si dà da fare mentre tu vai allo stadio con Serena e nel frattempo messaggi con Jessica", è il commento piccato della conduttrice.