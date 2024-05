Franco Neri a "Zelig Off" 2005

Vi ricordate Franco Neri a Zelig Off? Nel 2005 il comico italiano che basa la sua comicità su tematiche di differenza fra Nord e Sud torna sul palco dello show e viene accolto da lunghi applausi. Famoso per aver lanciato il tormentone: "Franco! Oh Franco!”, l'attore in jeans e giubbotto di pelle ha raccontato: "Mi hanno rubato la valigia, se qualcuno ne ha una da buttare per favore portatemela a casa".

"Vengo da una famiglia così povera che dentro il frigo non avevamo neanche la luce, mio padre diceva: tanto non c'è niente da vedere!" ha poi proseguito Franco Neri, "la casa dove abitavo era così piccola che il cappotto lo appendevo al semaforo fuori". Il successo sul palco di Zelig inizia nel 2003 poi Neri, dal 2005 al 2006, viene promosso a conduttore di "Striscia La Notizia".