Le troniste non lo vogliono, Facundo mandato via da Maria De Filippi: "Te ne devi andare"

Eliminazione a sorpresa nel corso del trono classico di "Uomini e Donne" andato in onda martedì 22 settembre. Il corteggiatore argentino, Facundo, è stato mandato via da Sophie, la tronista per cui si era presentato. Inizialmente, il ragazzo non sembrava aver preso sul serio l'eliminazione ma, dopo aver avuto un diverbio abbastanza acceso anche con l'altra tronista, Jessica, è stato invitato dagli opinionisti del programma ad andare via.

Facundo ha cercato di rispondere alle critiche fino a quando non è stata costretta a intervenire Maria De Filippi: "A me dispiace perché sono educata - ha detto la conduttrice - ma te ne devi andare, se loro non ti vogliono io non posso farci niente".