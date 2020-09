Gemma prende lezioni di squat da Facundo e Tina la punzecchia: "Alzati la gonna"

Esilarante siparietto nel corso dell'odierna puntata di "Uomini e Donne". Nel programma condotto da Maria De Filippi, Gemma Galgani è stata protagonista di una singolare lezione di squat dal corteggiatore argentino Facundo che, in studio, ha spiegato alla dama torinese come svolgere al meglio l'esercizio.

Gemma si è mostrata abbastanza rigida, ma si è giustificata: "Se non avessi la gonna potrei essere più fluida nei movimenti". Frase che si è rivelata un assist per Tina Cipollari: l'opinionista, infatti, non ha perso l'occasione per provocare la sua storica rivale. "Gemma di cosa ti preoccupi - ha infierito - alzati la gonna, che problema c'è".