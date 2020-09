Tina attacca Gemma: "Chi credi di essere, Angelina Jolie?"

Dopo l'accesa discussione tra Nicola e Gemma, che ha sancito la fine della storia tra il marinaio e la dama torinese, Tina Cipollari non ha potuto trattenersi dal commentare la rottura dei due.

Nel corso della puntata odierna di "Uomini e Donne", l'opinionista del programma ha attaccato duramente la sua storica rivale. Gemma sostiene infatti di non aver voluto frequentare Vivarelli durante l'estate in quanto lui era interessato soltanto a sfruttare la sua immagine e far parlare di sé sfruttando il suo nome.



Una tesi che non ha per niente convinto Tina: "Ma chi credi di essere, Angelina Jolie? - è stato l'attacco dell'opinionista - tu credi davvero che ci siano persone che vogliono farsi delle foto con te per finire sulle copertine dei giornali?".