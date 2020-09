Nicola si scaglia contro Gemma: "Sei ridicola, hai perso me e la credibilità"

Sembra essere arrivata al termine la conoscenza tra la dama torinese Gemma Galgani e il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli. Nel corso della puntata odierna di "Uomini e Donne" i due hanno avuto uno scontro verbale molto duro. Tutto è nato dalla decisione di Gemma di voler chiudere con Vivarelli e dedicarsi al suo nuovo spasimante Pietro.

Nicola, che dal canto suo ha iniziato a frequentare Valentina, ha voluto comunque chiarire la situazione con Gemma: "Sei ridicola, hai perso me e la credibilità. Ti devi vergognare per come ti comporti".



Per la dama Nicola si è approfittato di lei: "Mi hai usato per entrare in trasmissione - ha risposto - tra noi non è mai iniziato niente, hai sei venuto a cercarmi e mi hai fatto credere delle cose e io ci sono cascata con tutte le scarpe".