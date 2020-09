Le corteggiatrici contro il tronista Davide dopo l'esterna con Eleonora

Inizia in salita il trono di Davide a " Uomini e Donne ", Dopo aver portato in esterna Eleonora , infatti, è stato attaccato dalle altre corteggiatrici. Le "rivali" si sono stupite del fatto che Davide abbia scelto una ragazza a loro avviso costruita, dopo aver dichiarato invece di cercare una compagna acqua e sapone. "Infatti non è andata bene con lei, ma voglio darle un'altra occasione", ha ammesso.

"Mi è stato chiesto di fare un nome e ho scelto lei, perché a livello estetico è quella che mi ha colpito di più", si è giustificato lui. "L'esterna non è andata bene per me, forse perché era la prima volta. Ti ho visto distratta, ho avuto l'impressione che pensassi più al contesto che a me. Non mi hai fatto nemmeno una domanda, era un monologo".

La critica di Selene - Dopo le parole del tronista, Selene ha chiesto spiegazioni: "Quanto ti piace davvero una ragazza acqua e sapone? Dopo che hai parlato con me mi hai detto 'spero ci sarà occasione', ma poi vedo che ti relazioni con una persona che è totalmente diversa da me. Quindi mi chiedo, chi è Davide?".

Acqua e sapone o no? - Nel dibattito si è anche inserita la tronista Jessica, che ha domandato perché ritenessero Eleonora una ragazza costruita: "Perché fate la differenza tra lei e voi? Perché lei non è acqua e sapone e voi sì?". A parere di Selene non è solo una questione di estetica e nel dietro le quinte si nota come lei abbia atteggiamenti diversi rispetto alle altre corteggiatrici. Almeno per ora, però, Eleonora continua a fare parte del gruppo...

