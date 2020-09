A "Uomini e Donne" volano stracci tra Giovanna e Sammy: "Mi hai solo presa in giro, volevi i follower"

Li avevamo lasciati sotto una pioggia di petali rossi, ma per Giovanna e Sammy la favola è già finita. La coppia di "Uomini e Donne" è infatti scoppiata a nemmeno un mese dalla scelta. A interrompere la relazione è stato il corteggiatore, stufo delle continue litigate. L'ex tronista, però, non è convinta e attacca: "Mi hai presa in giro. Non te n'è mai fregato niente di me, volevi solo aumentare i follower"