"Uomini e Donne", Gemma risentita perché Tina balla con Juan Luis: "Non è proprietà privata"

Dopo le lacrime versate la settimana scorsa, nella puntata del 25 novembre di "Uomini e Donne" Gemma Galgani si mostra di nuovo radiosa, grazie al cavaliere Juan Luis Ciano. La dama torinese era infatti rimasta scottata dal fatto che la sua eterna rivale, Tina Cipollari, avesse ballato con Juan. "Ma si può piangere perché io ho chiesto di ballare con un uomo che hai appena conosciuto?" domanda l'opinionista dopo aver visto il suo sfogo dietro le quinte e prima che Gemma entri in studio.

Maria De Filippi manda in onda il filmato dell'esterna, dove si vede chiaro il feeling tra i due, tra chiacchiere affettuose e baci a stampo. Il cavaliere si dimostra più deciso che mai a conoscerla. "Quando sorridi sei bellissima" le dice. "Stavo facendo pensieri peccaminosi" risponde Gemma, rivelando poi il timore che i suoi messaggi possano spaventare Juan e quindi farlo allontanare da lei. "Non è vero, è solo che sono un po' distratto. Farò più attenzione ai messaggi che mi mandi" la rassicura lui.

Una volta in studio, la dama torinese sembra determinata più che mai a non farsi guastare il momento di felicità da Tina. Il discorso si sposta inevitabilmente sulla questione del ballo e l'opinionista afferma che continuerà a ballare con Juan Luis tutte le volte che vorrà in quanto, fino a prova contraria, non è proprietà privata. "Ti do io il numerino" ribatte ironica Gemma.