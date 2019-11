"Uomini e Donne", Tina balla con Jean Luis: Gemma li interrompe con una scopa

Non si placa la rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgano che battibeccano anche durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne". Oggetto dello scontro è ancora una volta Jean Luis, new entry del programma e nuovo corteggiatore della dama torinese che sembra essere molto presa. L'opinionista gioca a stuzzicare la stabilità della coppia per far perdere le staffe all'acerrima "nemica", e pare riuscirci.

Dopo aver fatto recapitare nel camerino di Jean Luis un dono per lui, Tina gli ha chiesto un ballo. Un invito che non è affatto piaciuto a Gemma che durante la danza ha portato in studio una scopa per l'opinionista e le ha rubato il cavaliere. Tina ha riposto l'oggetto sulla sedia della dama scherzando: "Prendila tu la scopa che il 6 gennaio è vicino"