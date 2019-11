"Uomini e Donne", le lacrime di Gemma: "Sto male"

Non riesce a trattenere le lacrime Gemma Galgano che scappa via dietro le quinte del trono over di "Uomini e Donne". La dama torinese non ha apprezzato l'arrivo di una nuova corteggiatrice per Juan Luis che ha accettato di conoscere la new entry del programma di Maria De Filippi. "Sto male", ha detto Gemma che vede minato il progetto di iniziare una storia d'amore col cavaliere napoletano dalle origini sud americane.

La dama torinese è andata a sfogarsi dietro le quinte del programma quando il suo cavaliere è corso a consolarla dicendole che l'arrivo di questa nuova dama non metterà a repentaglio la loro frequentazione.