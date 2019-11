"Uomini e Donne", Gemma accusa un malore e Tina ironizza: "Maria corri a chiamare il medico!"

Il cavaliere Juan Luis ha davvero fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani, che è evidentemente molto presa dalla situazione: tra attenzioni e parole dolci il feeling tra i due è evidente, tanto che la serata in esterna a "Uomini e Donne" si conclude con un bacio. Immancabile il commento di Tina Cipollari, "ma tutte a lei le fortune", riferito al fatto che Juan Luis faccia il dentista.



Altrettanto immediata è la reazione stizzita di Gemma: "Visto e considerato che sto conoscendo una persona, invece di fare pagliacciate, dovresti sostenermi in questo momento. Sulla bilancia, mettici anche le cattiverie che dici a me. Mi sono stancata. Ho una storia e la voglio tutelare da te e dalla tua volgarità".



La discussione tra le due si infiamma, al punto che la dama torinese accusa un malore scatenando il panico in studio. Stanca dei continui battibecchi, Gemma cerca le attenzioni di Juan Luis e dopo avergli preso le mani, visibilmente agitata e nervosa, rivela di sentirsi male: "Lasciala perdere. Ti prego tienimi perché sto per cadere per terra".



"Che ha?" domanda Tina vedendola sedersi. "Maria, chiama il dottore" aggiunge dopo aver colto la situazione ma è proprio lei che, non senza un pizzico di sarcasmo, si allontana per tornare con il medico pronto a ogni evenienza. "Resti qui perché oggi ce la giochiamo" ironizza l'opinionista.