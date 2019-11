"Uomini e Donne", Jean Pierre scarica Gemma: "La chiudo qua"

La puntata del Trono Over di "Uomini e Donne" in onda lunedì 4 novembre si infiamma grazie al confronto tra Jean Pierre e Gemma Galgani. Il cavaliere, conteso tra la dama torinese e Antonella, torna a sedersi al centro dello studio e qui decide di prendere definitivamente le distanze proprio da Gemma: "Io ti chiamavo tutte le sere, stavamo parecchio al telefono, mi chiamavi in continuazione - spiega Jean Pierre - Ma come ti ho già detto, quel qualcosa di più importante non c'è".

Gemma non ci sta e passa al contrattacco: "E tu a una persona con la quale c'è soltanto un'amicizia dici che se continua a darti questi baci potresti salire a casa sua?". L'uomo nega e in suo soccorso interviene anche l'opinionista Tina Cipollari: "Tu la dignità non sai neanche dove sta di casa. Puoi metterti a elemosinare ancora una volta? Se le interessavi come donna stava con te, non usciva con un'altra signora".

E di fronte alle insistenze della dama torinese, Jean Pierre precisa ulteriormente la sua posizione: "Non capisco perché tutte queste polemiche, comincia a darmi fastidio. Ti ho già detto che la chiudo qua perché non ti stai comportando bene".