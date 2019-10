"Uomini e Donne", Jean Pierre "liquida" Gemma: "Non provo sentimenti per te"

Non sembra esserci futuro tra Gemma e Jean Pierre. Duranta l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne" il cavaliere torinese ha "liquidato" la dama più popolare del programma dicendole che possono interrompere la loro frequentazione perchè lui "non prova dei sentimenti" nei suoi confronti.

La discussione tra i due è iniziata subito dopo che Jean Pierre ha preferito Aurora a Gemma per un ballo. La dama torinese non ha apprezzato il gesto e ha iniziato a polemizzare. Secondo alcuni Gemma sarebbe "troppo pesante" e farebbe scappare chiunque le si avvicini.