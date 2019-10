"Uomini e Donne", scenata di Gemma verso Jean Pierre: "Quando mi riporti a casa mi tratti come un pacco di giornali

Scintille durante il Trono Over di "Uomini e Donne": Gemma mostra chiaramente di non aver gradito l'intromissione di Antonella fra lei e Jean Pierre. Il cavaliere, dopo averla conosciuta, si è detto interessato a lei e l'ha fatta restare concedendole un ballo di fronte allo sguardo seccato della dama torinese, che nella puntata di oggi ha fatto una vera e propria scenata di gelosia ironizzando sul sorriso che Jean Pierre avrebbe rivolto ad Antonella durante il ballo.

Non si è trattenuta nemmeno nel tirare una frecciatina al cavaliere, reo quando l'accompagna a casa di trattarla alla stregua di un pacco di giornali. "Avete presente agli Champs Elysées, al mattino, quando ci sono questi urlatori che buttano i pacchetti di Le Figaro uno dopo l'altro? Ecco, lui fa lo stesso con me quando mi accompagna a casa". Gianni Sperti e Tina Cipollari non riescono a trattenere le risate, mentre Jean Pierre prova inutilmente a contestualizzare la situazione: Gemma è sul piede di guerra.