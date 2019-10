"Uomini e Donne", Gemma e Jean Pierre partecipano in coppia al gioco della mela

In studio durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne" è il tempo delle mele. Gemma Galgani in coppia con Jean Pierre prova a vincere la sfida del gioco ripreso dall'omonimo film, ma rimane bloccata col frutto tra i denti. Inutile dire che Tina Cipollari non ha perso l'occasione per prendere in giro la sua "nemica", e ha detto: "Ma si può rimanere con quella cosa in bocca?"

In studio, Maria compresa, sembrano essere tutti molto divertiti dalla scena. Gemma, invece, pare più interessata al suo partner che però non mostra lo stesso entusiasmo nei confronti della dama torinese. Lei però non demorde e gli chiede di fare una passeggiata insieme dopo la fine del programma.