"Uomini e Donne", Anna contro Gemma: "Giorgio ti ha mollata non per colpa mia"

"Giorgio non ti ha più voluta e non per colpa mia". E' l'attacco di Anna a Gemma durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne". A seguito della sfilata in jeans della dama torinese, l'altra frequentatrice del salotto di Maria De Filippi l'ha attaccata proseguendo una vecchia discussione.

Secondo Gemma, Anna sarebbe uscita col suo ex compagno Giorgio che attualmente avrebbe un'altra relazione con una nuova compagna. Una versione dei fatti, questa, animatamente smentita da Anna che è passata al contrattacco: "Quando mi vedi parli sempre di Giorgio, la devi smettere. Tra noi due non c'è stato nulla". A intromettersi nella discussione, l'opinionista Gianni Sperti che ha preso le difese di Gemma: "Non capisco perché ti arrabbi così tanto quando Gemma parla di Giorgio, se lei vuole ne può parlare anche per altri dieci anni".