"Temptation Island", Valeria e Ciavy interrompono la loro relazione dopo il falò di confronto

E' stato un presunto bacio tra Valeria e il suo tentatore Alessandro a scatenare la rabbia di Ciavy che a "Temptation Island" ha chiesto il falò di confronto immediato alla sua compagna. Un incontro che non ha avuto nessun lieto fine visto che la coppia, che ha partecipato al programma per capire se andare a convivere, ha deciso di lasciarsi e, quindi, di uscire separata dal reality estivo di Canale 5.

"Mi amo, per questo motivo decido di andare via da sola", Valeria è categorica e sembra non aver nessun ripensamento. E' nervosa, trema e piange: "Le mie lacrime non significano che sono pentita per ciò che è accaduto all'interno del villaggio, ma per il peso della decisione che ho preso". Valeria, nel corso di una settimana ha approfondito la conoscenza con il tentatore Alessandro, sembra ci sia stato anche un bacio tra i due, anche se lei ha negato. La 27enne ha iniziato a lasciarsi andare dopo che il suo compagno ha dichiarato apertamente di non amarla più.

I toni del confronto tra i due sono stati molto accesi. Ciavy, carico di rabbia, non ha permesso quasi mai alla sua compagna di spiegarsi, visibilmente alterato l'ha più volte insultata: "Non hai dignità, fai schifo", queste le offese del 34enne nei confronti della sua ex fidanzata. Al punto che il conduttore del reality, Filippo Bisciglia è dovuto intervenire più volte per placare i modi e toni dell'uomo. La coppia romana si è poi separata per abbandonare la spiaggia e mettere fine così al fidanzamento durato 4 anni.