Sophia Bush, nota per il suo ruolo nella serie televisiva “One Tree Hill”, ha sposato nel 2005 Chad Michael Murray da cui ha divorziato solo 5 mesi dopo le nozze. Nel 2022 è arrivato il matrimonio con Grant Hughes , durato poco più di un anno. "Nell’aprile del 2022 ero davvero sull’orlo di dire basta e mettere fine al mio matrimonio. Però, invece di scappare, ho raddoppiato i miei sforzi di apparire come una moglie perfetta" ha detto l'attrice, che ha raccontato un episodio particolare. "Quello che adesso è il mio ex marito ha pubblicato un dolcissimo tributo su Instagram per il nostro anniversario. Non appena l'ho visto, sono impallidita" ha detto, rivelando di aver sentito addosso la pressione da parte dei follower di dover scrivere qualcosa di altrettanto romantico. "Mi sono seduta, calmata e ho scelto una foto. Ho premuto 'pubblica'. Poi sono andata in bagno e ho vomitato".

L'incontro con Ashlyn Harris

Dopo aver preso la decisione di mettere fine al suo secondo matrimonio, Sophia Bush decide di unirsi a un gruppo di sostegno di donne che condividono i loro problemi: "Sembrava che ogni settimana aumentassimo, eravamo sempre di più, tra cui l'ex giocatrice di calcio Ashlyn Harris, che in quel momento stava affrontando il difficile divorzio con sua moglie" ha raccontato l'attrice. "Non pensavo di trovare l'amore in questo gruppo di supporto. Non so come altro dirlo, se non che non l'ho visto... finché non l'ho visto" ha spiegato, aggiungendo che non sono mancati i giudizi, le critiche e le malelingue. Però ne è valsa la pena: "Innamorarmi di lei ha guarito alcune mie ferite di quando ero giovane e mi ha riavvicinata a mia mamma. Vedere che Ashlyn ha scelto non di sopravvivere ma di vivere al meglio per i suoi bambini è stato un viaggio meraviglioso a cui assistere. E ora posso amarla. Quanto sono fortunata? La comunità queer mi ha mostrato così tanto rispetto, amore e mi ha dato sicurezza e, dopo essere stata un'alleata per tutta la vita, è stato un po' come tornare a casa".