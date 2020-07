A "Temptation Island" Ciavy scampa al tradimento.... grazie all'herpes

Valeria e Alessandro fermati dall'herpes - L'attrazione tra Valeria e il tentatore Alessandro è palese. I due stanno approfondendo la conoscenza tra cenette in riva al mare, risate e coccole. Da parte di entrambi sembra esserci la voglia di andare oltre, ma per ora il bacio è rimandato a causa dell'herpes labiale della ragazza. Le compagne tifano per lei e sul mancato bacio Annamaria non le manda a dire: "Certo, con quell'herpes!... sto scherzando!".

Antonio: "Annamaria è perfetta così com'è" - Antonio è sempre più a suo agio con la single Ilaria, con cui scherza e organizza serate romantiche. La compagna Annamaria lo osserva da lontano. "Sto riflettendo sulla mia vita futura, che potrebbe essere senza di lui" A sorpresa, però, Antonio mette le cose in chiaro con la tentatrice: "Sono a cena con te, una bellissima ragazza, ma di là c'è Annamaria. Non esiste un'altra come lei, è perfetta. Il mio problema è che temo il suo giudizio"

Il falò di Sofia e Alessandro - Dopo averla vista avvicinarsi pericolosamente al single Alex, Alessandro ha chiamato a rapporto Sofia. Di fronte al falò i due non si sono risparmiati, rinfacciandosi bugie e tradimenti. "Dovevamo fare un percorso, ma hai fatto prevalere la gelosia. Io, per amore tuo, sono qua comunque. Il mio amore non è in discussione, per me esisti solo tu", ha ribadito lei. "Ho sempre pensato a te, sono stato malissimo. Prometto di avere fiducia in te d'ora in poi". Lieto fine per loro che, seppur dopo poco tempo, escono dal reality più forti di prima.

Andrea: "Portatemi Anna" - Andrea ha scoperto, a insaputa di Anna, del suo piano per "incastrarlo". Lui da lontano studia le mosse della fidanzata che con la complicità di Carlo cerca di farlo ingelosire. "Devo parlare con lei, per capire perché mi sta facendo questo. O me la portate o vado io di là. Un figlio si fa con l'amore, non così".

Manila: "Non possiamo fare gli eterni fidanzati" - Il problema tra Lorenzo e Manila è la distanza. Lui vive a Firenze e lei a Roma, ma nessuno dei due vuole trasferirsi. "Devo lavorare non posso dipenderei da un uomo per fare campare i miei figli. Mi auguro di trovare una soluzione, non possiamo fare gli eterni fidanzatini". Lorenzo, però, non ci sta: "Non lascerò mai Firenze, lei lo sa, ma so prendermi le mie responsabilità. Non lascio lei e i suoi figli in mezzo a una strada".

Antonella Elia: "Sento di nascosto il mio ex" - Antonella si trova molto a suo agio con Ale e si lascia andare a confidenze molto private. "Il mio ultimo fidanzato Fabiano lo adoro, per me è come un fratello. Pietro è molto geloso, litighiamo quasi solo per questo. Lo chiamavo per qualsiasi cosa, pure per fare un biglietto del tren, adesso lo devo sentire di nascosto". La reazione di Pietro non si fa attendere: "Da una persona come Antonella non mi aspettavo delle bugie, è la prima volta che mi capita"

