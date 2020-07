A "Temptation Island" Annamaria prepara la valigia in lacrime

Annamaria prepara la valigia - Intorno a lei le altre fidanzate cercano di calmarla e farla ragionare, ma lei sembra decisa ad andare fino in fondo. In passato Annamaria è passata più volte sopra alle debolezze del compagno per il gentil sesso, ma forse "Temptation Island" l'ha aiutata a prendere decisioni che rimandava da tempo. Come finirà la loro storia? Annamaria chiederà un falò per affrontarlo faccia a faccia?

Andrea: "Portatemi subito Anna" - Intanto nel villaggio dei fidanzati anche Andrea riceve un video inaspettato che riguarda la sua fidanzata. "O mi portate Anna qua o io vado di là" commenta lui, deciso a mettere le cose in chiaro. Nella prima puntata l'aveva vista agire alle sue spalle, fingendo di essere interessata a uno dei tentatori. La 37enne vorrebbe formare al più presto una famiglia con lui ed è pronta a usare ogni mezzo. "Se voglio qualcosa faccio di tutto per ottenerlo. Secondo me con la gelosia riesco a prenderlo", aveva confessato alle altre concorrenti. Cosa avrà combinato adesso?

