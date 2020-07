Il lato hot di "Temptation Island", ecco chi sono le dieci single

"Temptation Island", ecco tutte le single Alessia Instagram 1 di 13 Alessia Instagram 13 di 13 Simona Instagram 13 di 13 Simona Instagram 13 di 13 Pavlina Instagram 13 di 13 Pavlina Instagram 13 di 13 Angelica Instagram 13 di 13 Angelica Instagram 13 di 13 Federica Instagram 13 di 13 Federica Instagram 10 di 13 Marialuisa Instagram 11 di 13 Marialuisa Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Bionde, more, alte o piccoline con un solo punto in comune: belle da far tremare le coppie. Sono dieci le ragazze single (cinque more e cinque bionde) che hanno come missione provocare i fidanzati e aiutarli a prendere una decisione sulla loro storia d'amore. La squadra super sexy è formata da Angelica, Benedetta, Francesca, Maria Luisa, Ilaria, Beatrice, Simona, Bianca, Alessia e Pavlina