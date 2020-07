"Temptation Island" parte col botto: urla, bugie e sedie lanciate | Sofia e Alessandro subito in crisi: chi ha tradito?

La prima puntata di " Temptation Island " ha già regalato grandi emozioni. Alessandro chiede un falò immediato dopo aver sentito le presunte bugie di Sofia e le coccole con il tentatore. Anna, invece, finge di avere un flirt con il single per far ingelosire Andrea ma lui scopre il piano e non la prende affatto bene. Antonio è già a suo agio con le tentatrici e la compagna Annamaria inizia ad avere dubbi sul loro amore...

Debutto eccellente - Un esordio eccellente per la settima edizione di “Temptation Island”, che si aggiudica il titolo di programma più visto della serata con oltre 3,6 milioni telespettatori pari al 21.63% di share (che sale al 25.23% sul target commerciale). Il docu-reality ha toccato picchi del 33% di share (oltre 4.5 milioni di telespettatori) ed è volato al 43.38% sui giovanissimi (15-19 anni). Grande successo anche in rete dove l’hashtag #TemptationIsland è entrato al primo posto nei Trending Topic Italia e al secondo nel mondo.

Antonio beato tra le donne - La prima ad essere convocata nel pinnettu è Annamaria. Appena entrato nel villaggio il fidanzato Antonio sembra già essere molto a suo agio con le provocatrici e ha già identificato la sua preferita. La donna confessa ad Antonella Elia di non essere sorpresa, ma le immagini fanno comunque male: "Mi voglio liberare, perché merito di meglio". La Elia la consola e senza giri di parole ribatte: "Certo, dagli un calcio in cu***".

Antonella Elia furiosa per la vodka lemon - La Elia viene chiamata per vedere un video che riguarda il compagno Pietro. L'uomo fa ballare tutte le ragazze e si lascia anche andare a confidenze hot. "Sono un feticista, amo i piedi". Ma è un altro dettaglio che fa infuriare la Elia: "Sta bevendo! Mi aveva promesso che non l'avrebbe fatto perché poi diventa... tanto simpatico diciamo".

Manila e Lorenzo "consolatori" di cuori infranti - Nel villaggio Manila dispensa consigli alle fidanzate in crisi, così come il compagno Lorenzo che abbraccia i compagni di avventura dopo le "batoste" delle fidanzate. Il gigante buono pensa sempre alla sua donna e le dedica anche romantici cuoricini sulla spiaggia.

La strategia di Anna - Anna ha 37 anni e ha due figli. Vorrebbe sposarsi e avere un altro figlio da Andrea, ma lui a 27 anni non si sente pronto. "Io tutto questo tempo non ce l'ho. Se vuole tempo deve scegliersi una sua coetanea, non una donna più grande". Per dargli una scossa si chiude così in bagno con il single Carlo. Poi però svela il suo piano alle altre fidanzate. "E' una cosa meschina, non mi può mettere con le spalle al muro", commenta lui prima di lanciare le sedie per rabbia.

Alessandro chiede il falò immediato - La loro è una storia tira e molla ed entrambi si rinfacciano tradimenti, veri o presunti. Sofia assiste a distanza all'approccio del fidanzato Alessandro con la single Beatrice: "Guarda come se la vorrebbe baciare...". Anche lei ha trovato nel single Alex un complice, con cui balla e si coccola. Il compagno è furioso e chiede il falò di confronto immediato: lei accetterà?

I tradimenti di Ciavy - Il fidanzato parla della sua storia d'amore e tradimenti. "Non si fida di me, qualche stupidaggine l'ho fatta ma non l'ha mai scoperta, solo alcuni messaggini. Lei è innamorata, io non lo so", ammette Ciavy. Una confessione che fa scoppiare in lacrime Valeria, già in crisi per la sorpresa di provare attrazione verso il tentatore Alessandro.

