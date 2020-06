"Temptation Island" pronto a partire: ecco la prima foto ufficiale delle coppie

Leggi anche>

"Temptation Island", Antonella Elia e Manila Nazzaro presentano i compagni

A guidarli e consolarli di fronte al falò Filippo Bisciglia, che a "Sorrisi" anticipa come sarà questa nuova edizione che mescola vip e persone comuni: "E' un'edizione ibrida ma il mio approccio non cambierà. Quando si parla di sentimenti e amore, non c'entra se sei famoso o no. Siamo tutti uguali",

"Antonella è vera, Manila è amica della mia fidanzata" - Sulle fidanzate Vip il conduttore svela: "Ho avuto occasione di fare una cena con Antonella. Mi è sempre stata simpatica. è una persona vera. Manila è amica della mia fidanzata Pamela. Abbiamo amici in comune e anche con lei ci siamo visti a cena". Davanti al falò, però, non farà sconti a nessuno: "Non sono più il Filippo di tutti i giorni ma quello di 'Temptation', che aiuta le coppie e cerca di capire i loro sentimenti".

"Nessuno può uscire dal villaggio" - Preparare l'edizione 2020 di "Temptation Island" è stata una grossa sfida, ma la produzione è riuscita a mettere in campo i protocolli sanitari necessari per tutelare la salute di tutti. "Sono state prese tutte le precauzioni, Cast e staff hanno effettuato ripetuti test sierologici ben prima dell'inizio delle riprese. Concorrenti e single hanno anche rispettato un periodo di isolamento e gli spostamenti sono avvenuti in modo protetto. Anche lo staff vive in isolamento nel villaggio, nessuno può uscire".

"C'è voglia di leggerezza" - Il reality riparte in un momento particolare, dopo i duri mesi di lockdown e si augura di far sorridere i telespettatori. "Avrà più impatto sul pubblico perché c'è voglia di leggerezza in questo momento. Abbiamo sentito parlare per troppo tempo di cose brutte, ora c'è bisogno di essere spensierati".

