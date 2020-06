"Temptation Island" parte il 2 luglio, ecco altre due coppie

Manca pochissimo alla nuova edizione di "Temptaton Island", in onda dal 2 luglio in prima serata su Canale 5. Dopo le coppie vip Antonella Elia/Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro/Lorenzo Amoruso, ora il reality ha svelato i primi concorrenti "nip". Si tratta di Valeria e Ciavy, insieme da quattro anni e ora un po' in crisi, e Annamaria che partecipa con il giovane fidanzato farfallone Antonio.

VALERIA E CIAVY - Valeria (27 anni) e Ciavy (35 anni) sono insieme da quattro anni e sono arrivati a un bivio nel loro rapporto. "Lei ha sempre voluto andare a vivere insieme, mentre io temporeggio e mi invento scuse. Partecipo a Temptation per capire se sono davvero innamorato di lei", ha confessato lui. Valeria è sicura del suo amore, ma non nega che ci sia qualche problema: "Lui vuole avere la sua libertà ma allo stesso tempo mi priva della mia. Vorrei che ritornassimo quelli di prima..."

ANNAMARIA E ANTONIO - Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) partecipano a "Temptation Island" per mettere alla prova la reciproca fedeltà. Una sfida impegnativa soprattutto per il ragazzo, che senza mezzi termini ammette: "Due cose sono certe nella mia vita: che sono di Napoli e che mi piacciono le donne. Il problema sono io perché in passato ho fatto degli errori. Voglio dimostrarle che adesso ho messo la testa a posto". Annamaria, dal canto suo, non riesce a fare a meno di lui: "Lo perdono sempre perché ho paura di restare da sola. Voglio capire se è la persona adatta a me".

