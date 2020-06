Palinsesti Mediaset: riparte il viaggio nei sentimenti di "Temptation Island" 

Vediamo quali saranno gli show e le serie tv, prevalentemente in replica, in programma sulle tre reti Mediaset:

Canale 5

La prima serata della domenica prevede il ritorno della fiction "Rosy Abate" a cui seguirà "L'amore strappato".

Il martedì ecco arrivare la nuova edizione di "Temptation Island" sempre condotta da Filippo Bisciglia. Terminato il reality una nuova fiction francese "L’Ora della Verità", con protagoniste Mathilde Seigner e l'italiana Caterina Murino.

Il mercoledì sarà all'insegna di "Tu sì que vales"

Il giovedì sera c'è invece in programma, in prima TV, la seconda stagione di "Manifest, Council of Dads" (incentrata sulla figura di un padre di quattro figli che scopre di essere malato) e a seguire "Olivia" (avvocato delle ’cause perse’, con studio legale a Nizza).

Il venerdì sera sarà dedicato alle repliche di "All Together Now".

Mentre il sabato sera è di Paolo Bonolis e del suo "Ciao Darwin".

Stop estivo per "Striscia la notizia", sostituito in access prime time da "Estatissima".



Italia 1

La prima serata del lunedì, mercoledì, venerdì e domenica sarà tutta dedicata ai film.

Martedì, giovedì e sabato invece andranno in onda le serie del franchise Chicago, ovvero "Chicago Fire", "Chicago P.D." e "Chicago Med".

Rete 4

Il lunedì sera è per "Freedom – Oltre il confine".

Il martedì appuntamento con "Quarta Repubblica" di Nicola Porro che racconterà l'Italia dopo il lockdown.

Le repliche de "I legnanesi" sono previste al venerdì sera così come le repliche del programma di Chiambretti, #Cr4, in una formula "remix".