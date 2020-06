Barbara d'Urso: "Il coronavirus non mi ha fermata e a settembre torno più forte di prima"

Con il coronavirus e senza pubblico Barbara d'Urso è andata in onda tutti i giorni. Anche quando " Mediaset di colpo era diventata una cattedrale nel deserto" e lei era sola. Al " Corriere della Sera " la conduttrice racconta gli ultimi, difficilissimi, mesi che l'hanno vista in prima linea a informare su quello che stava succedendo con i più importanti virologi e politici di primissimo piano. Non si è fatta scalfire dalle polemiche come quella della preghera in diretta (“la rifarei”) ed è pronta a ripartire: "A settembre sono in palinsesto con Pomeriggio Cinque , Live - Non è la d’Urso e Domenica Live . Anche il Grande Fratello Nip tornerà".

LEGGI ANCHE >

Barbara d'Urso e Marco Carta, ecco cosa c'è dietro il fuorionda

Barbara guarda sempre avanti, è ancora al lavoro per le ultime settimane con "Pomeriggio Cinque" e "Live - Non è la d'Urso" che è stato allungato di quattro puntate e già pensa a settembre: "Come previsto da tempo, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio Cinque che riparte il 7, mentre il 13 sarà la volta di Live - Non è la d’Urso e Domenica Live, pronta a ripartire dopo la sospensione dovuta all’emergenza. Anche il Grande Fratello Nip tornerà".

Se pensa ai mesi scorsi, però, la prima cosa che le viene in mente è la prima prima volta che è andata in onda senza pubblico: "E' stato scioccante. Con 'Live - Non è la d’Urso' siamo stati la prima trasmissione a farlo, noi che eravamo abituati a trecento persone in studio. D’improvviso non c’era più nessuno, nessuna reazione, nessuna energia. È come per un attore ritrovarsi sul palco in un teatro vuoto, come se Ligabue facesse un concerto a San Siro con gli spalti deserti".

Mesi in cui non sono mancate le polemiche, come l'Eterno riposo recitato in diretta con Salvini: "Non ho niente da rimproverarmi. Mi sono comportata come il mio cuore mi dettava. Sono una persona che agisce d’impulso. Siccome sono credente, se qualcuno mi chiede: diciamo l’Eterno riposo, d’istinto lo faccio. Sarebbe stato lo stesso se me lo avesse chiesto chiunque altro. Non ho fatto male a nessuno, non stavo né bestemmiando, né dicendo parolacce, né mancando di rispetto a qualcuno e né augurando del male, cosa che fanno in tanti. Ho fatto una cosa in cui credevo. Poi quel momento è stato strumentalizzato, come spesso succede con me. Vedo molte cose in tv che se facessi io diventerebbero un caso. Ma vado avanti con il sorriso".

TI POTREBBE INTERESSARE: