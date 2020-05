Barbara d'Urso e Marco Carta, ecco cosa c'è dietro il fuorionda

Dopo che " Striscia La Notizia " ha mostrato un fuorionda a " Live Non è la d'Urso " arriva il chiarimento. La conduttrice alla fine della puntata annunciava che Marco Carta non era riuscito a partire dalla Sardegna (ma per il Tg satirico era una scusa) e il cantante replicava piccato dandole della "deficiente" e pretendendo il doppio del compenso. Bene, Barbara d'Urso ha invitato l'artista in studio per chiarire quello che è successo. Svelando così il mistero...

Carta dà la sua versione dei fatti: "La settimana scorsa mi sono recato all'imbarco, ho scoperto che ci vuole l'autorizzazione fatta on line da parte della regione Sardegna. E dopo 48 ore ti danno la risposta positiva o negativa. Ho fatto finta di niente ma non mi hanno fatto partire per Milano. Avevo con me solo l'autocertificazione".

Marco però era visibilmente nervoso nel filmato di Striscia e si giustifica così: "Mi ha chiamato l'autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l'aereo e io ho pensato 'dì che non c'è stato spazio piuttosto'... non avevo gli orari né la scaletta. Barbara i tuoi operatori mi hanno solo detto: 'Stai fermo qui'...".

Dal canto suo la d'Urso replica: "Quando ho capito che avevo solo 5-10 minuti per te, ho preferito che tu venissi qua oggi per avere più spazio. Striscia è pazzesca, fa molto ridere, ma ora so che sente tutto quello che dico io".

