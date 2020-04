Tragico lutto per Marco Carta, morta la nonna: "E' dura lasciarti...A te devo più di tutti e tutto" 

"È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me...", con un post commovente su Instagram e alcuni scatti che la ritraggono sorridente e felice, Marco Carta dice addio alla nonna Elsa Ferrone , che si è spenta nelle scorse ore, dopo aver combattuto contro una terribile malattia. Un lutto giunto inaspettato e più doloroso che mai per il cantante cagliaritano che le era particolarmente legato: "Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti...".

Dopo la scomparsa della madre Monica, che il cantante aveva ricordato con uno scatto poche settimane fa, nonna Elsina era diventata per Marco una vera e propria colonna portante. Legatissimo a lei il cantante ne aveva parlato più volte anche durante alcune interviste, ricordando come fosse riuscita a creare attorno a lui una solida unità familiare, restandogli sempre accanto e facendogli sempre sentire la sua vicinanza in ogni momento e soprattutto davanti alle difficoltà e ai pregiudizi con i quali Marco si è trovato a doversi confrontare.

Un dolore profondo e una perdita straziante che Carta ha voluto condividere sul suo profilo ufficiale, pubblicando un video di sua nonna risalente a Natale, in cui lei è felice e sorridente, e poi una foto che la ritrae invece a un tavolino di un bar: "Nonna.

Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze.

Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso.

Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se.

Ti amiamo. Buon viaggio Elsina", scrive l'ex vincitore di "Amici".

Un toccante messaggio d'amore per la sua amata nonna, che lascia l'enneismo vuoto incolmabile, dopo quello della madre, nel cuore dell'artista.