Marco Carta presenta il fidanzato sui social: "In mezzo a tanti, scelgo te mille volte"

Marco Carta ha ufficializzato il fidanzamento con Sirio CAmpedelli anche sui social. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'immagine che lo ritrae insieme al compagno a passeggio per le vie di Roma tra le decorazioni natalizie. "In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte", ha scritto l'ex vincitore di "Amici".

Lo scorso anno il cantante ha deciso di uscire alla scoperto, facendo coming out e ricevendo tantissimo affetto da parte del pubblico. In seguito Marco Carta ha anche svelato di essere fidanzato da diverso tempo, ma di non voler svelare l’identità del suo compagno, per mantenere la sua privacy. "Prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà", aveva spiegato tempo fa al programma "Vieni da me".

TI POTREBBE INTERESSARE: