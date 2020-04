Il macabro attacco di Yari Carrisi a Barbara d'Urso : "Devi morire"

"La D'Urso deve morire". Sul proflo Instagram ufficiale di Yari Carrisi sono apparse delle stories inequivocaboli in cui il figlio di Al Bano e Romina Power attacca Barbara d'Urso augurandole la morte. E se la conduttrice Mediaset incassa, con dolore, in silenzio, i follower si chiedono quale sia il motivo di tanto odio.

Nella puntata di lunedì a "Pomerigigo Cinque" Barbara si è occupata del ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso, che più volte è stata ospite dei suoi programmi. Pare infatti che i due stiano passando insieme ai figli il periodo di quarantena nella tenuta di Cellino San Marco.

Una notizia che forse il figlio Yari non ha gradito, ma che di certo non giustifica un attacco così duro. Carrisi ha infatti repostato sempre sul suo profilo le risposte di alcuni follower che lo sostengono in questo delirio: "Barbara d'Urso deve morire... Come minimo" e "Ok, hai ragione". Alimentando così l'odio.

Dal canto suo la conduttrice, che sui social sta raccogliendo tantissima solidarietà da parte di giornalisti e colleghi, ha preferito non replicare. Si è limitata a repostare su Instagram la storia di Yari. Senza aggiungere una parola...

TI POTREBBE INTERESSARE: