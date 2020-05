Riecco "Mattino Cinque" e "Uomini e donne": inizia la Fase 2 anche dei programmi tv

Con lunedì 4 maggio il Paese prova a ripartire con la Fase 2 dell'emergenza per il coronavirus . E anche la televisione è coinvolta in questo tentativo di ritorno alla normalità. Su Canale 5 , dopo quasi due mesi di assenza per lo speciale dedicato al Covid-19, Federica Panicucci torna a condurre " Mattino Cinque" . Al pomeriggio riprende invece " Uomini e donne " nella formula tradizionale.

Lentamente i palinsesti tornano dunque alla normalità, anche se per avere una normalità piena bisognerà attendere la chiusura della fase di emergenza. Per ora però gli speciali dedicati alla pandemia, in alcuni casi, lasciano il passo alle trasmissioni regolari e le repliche andate in onda in queste settimane finiscono per fare posto alle puntate inedite.

Al mattino su Canale 5 torna Federica Panicucci, che riprende in mano l'edizione classica di "Mattino Cinque", che comunque continuerà a trattare anche temi riguardanti il coronavirus. La conduttrice, smette quindi i panni di casalinga che ha vestito per un paio di mesi, e torna in campo con grande entusiasmo, come mostrato nel post su Instagram in cui, con una foto dal tono vacanziero (in bikini e con una bella abbronzatura) scrive "Pronti per la Fase2? Io si!".

Anche il pomeriggio dell'ammiraglia Mediaset vede un ritorno alla quasi normalità. Dopo la versione da lockdown con le chat tra Gemma e Tina, riprende infatti "Uomini e donne" con la formula classica. Ovviamente senza pubblico in studio e con il mantenimento delle distanze di sicurezza. "L’avrei potuta fare anche prima, rispettando le leggi e i decreti - ha spiegato Maria De Filippi in una intervista a "Vanity Fair" -. Ho scelto io di non farla perché se la regola dello stare a casa doveva valere un po’ per tutti, allora valeva anche per me e per i protagonisti di 'Uomini e Donne'".

