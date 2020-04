L'intera serie di "The O.C." in onda su Mediaset

Da giovedì 23 aprile Mediaset regala ai suoi telespettatori l’intera serie cult " The O . C .". A grande richiesta, la prima stagione tornerà in onda su Italia 1 da giovedì 23 aprile tutti i giorni alle 19 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Dopo il lancio su Italia 1, "The O.C." passerà su La5.

La stessa sera di martedì 5 maggio la serie proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte.

In questo periodo di isolamento domestico, Mediaset sta cercando di ascoltare i desideri del proprio pubblico e, dove possibile, provare a esaudirli. Lieta di farlo quando la scelta cade come in questo caso su "The O.C.", una delle serie più amate di sempre, trasmessa in più di 50 paesi del mondo.

