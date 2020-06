"Temptation Island" si avvicina: svelate altre due coppie

"Temptation Island" scalda i motori in vista del debutto di giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 . La nuova edizione condotta sempre da Filippo Bisciglia vede un mix di coppie vip e nip. Dopo l'annuncio di Antonella Elia/Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro/Lorenzo Amoruso, il programma ha iniziato a svelare i concorrenti nip. A Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio si sono aggiunte due nuove coppie, Anna e Andrea e Sofia e Alessandro. Il reality darà loro tutte le risposte che stanno cercando?

LEGGI ANCHE > "Temptation Island", Antonella Elia e Manila Nazzaro presentano i compagni

ANNA E ANDREA - Anna (37 anni) e Andrea (27 anni) sono fidanzati da due anni. Lui afferma di essere innamorato della sua ragazza, di amarla e che con lei andrebbe a convivere subito. Lei, però, vorrebbe dare una svolta al rapporto: sigillare il loro amore con un matrimonio e formare una famiglia. Andrea, però, non si sente pronto a questo passo. Anna è spaventata da questo ragionamento, perché ha timore di perdere tempo. Andrea è convinto che il programma possa aiutarli a risolvere questi problemi e ristabilire l’equilibrio nella coppia ed è un modo per dimostrare alla fidanzata che la ama, ma che ha bisogno di tempo per fare il grande passo.

SOFIA E ALESSANDRO - Sofia (30 anni) e Alessandro sono insieme da circa quattro anni e mezzo. La loro relazione è partita a mille, ma poco dopo sono iniziati i primi tira e molla in particolare quando lui ha scoperto la relazione che Sofia aveva instaurato con un'altra persona per sei mesi. Lei ha dichiarato di voler sfruttare l'occasione del reality per permettere ad Alessandro di tornare a fidarsi di lei.