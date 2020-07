“Temptation Island”, chi sono le sei coppie concorrenti

Hanno deciso di mettere alla prova il loro amore e scoprire se sono fatti davvero l’uno per l’altra. Sono le sei coppie concorrenti a “Temptation Island” che iniziano il loro viaggio alla scoperta dei sentimenti. C’è chi ha paura del tradimento e chi invece di tradire, chi di non sopportare la distanza dal proprio innamorato e chi, invece, di scoprire di stare meglio senza l’altra dolce metà. Ecco chi sono.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane - Anche se stanno insieme da solo un anno e mezzo la loro relazione ha già subito molte pressioni. Infatti, mentre lei era nella casa del “Grande Fratello Vip” lui fu paparazzato in compagnia di un’altra donna. Pietro ha sempre giurato di non aver mai tradito la showgirl, ma lei avrà abbastanza fiducia in lui da sopportare ventun giorni separati?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso - La coppia formata dall'ex difensore e da Miss Italia '99 dura ormai da tre anni. Lui è riuscito a conquistare la bella Manila e a convincerla che l’amore vero esiste davvero. I due sono alla ricerca di una svolta nella loro relazione.

Valeria e Ciavy – Sono insieme da quattro anni ma lui continua ad essere molto legato alle sue libertà. Per questo Valeria ha deciso che questa sarà la loro ultima opportunità per ritrovare quell’equilibrio e quell’affiatamento che ormai mancano da tempo.

Annamaria e Antonio – Tra loro, malgrado ci sia tanto amore, non c’è molta sicurezza sui sentimenti l’uno dell’altro. Lui ha commesso in passato “qualche errore” e lei l’ha sempre perdonato, ma ora per Antonio è arrivato il momento della verità e di dimostrare alla sua fidanzata di aver messo la testa a posto.

Anna e Andrea – Dopo due anni d’amore, lei vorrebbe il matrimonio e i figli ma lui non si dichiara convinto di prendere decisioni così importanti. La differenza d’età, 37 anni lei e 27 lui, inizia a farsi sentire ma sarà davvero un ostacolo?

Sofia e Alessandro – Dopo quattro anni e mezzo di relazione, la loro storia è stata caratterizzata da tira e molla e tradimenti. L’amore però li ha sempre riuniti: riusciranno a rimanere fedeli per ventun giorni?