Temptation Island al via: ci sono subito brutte sorprese per Manila e Annamaria

Tutto pronto per la nuova edizione di "Temptation Island" che parte in prima serata su Canale 5. Un'edizione che si preannuncia come al solito scoppiettante e ricca di colpi di scena. Le anteprime pubblicate sui social lasciano intuire che già dal debutto ci saranno sorprese poco piacevoli per Annamaria, due dei protagonisti delle coppie di sconosciuti. Ma anche per i vip non mancheranno motivi di discussione...