"Temptation Island": Antonella Elia è già arrabbiata, Andrea lancia sedie in aria

Cosa avrà visto Antonella Elia di così sconvolgente? Cosa avrà combinato il suo fidanzato Pietro Delle Piane ? Sui profili social ufficiali di " Temptation Island " arriva un video spoiler in cui la showgirl si mostra stupita e arrabbiata. Ma non è tutto, sembra che anche Andrea abbia visto qualcosa che non doveva della sua bella Anna . Lo scopriremo giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 .

LEGGI ANCHE >

"Temptation Island", Antonella Elia e Manila Nazzaro presentano i compagni

"Sto con Pietro da un anno e tre mesi. Ho detto sì a 'Temptation Island' perché mi stuzzica molto l'idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da altri uomini", aveva detto Antonella nel video di presentazione. Ma a quanto pare è lei a doversi preoccupare...

Andrea (27 anni) è più giovane di Anna di 10 anni. I due stanno insieme da due anni e mentre lui vorrebbe convivere e fare le cose con calma lei pensa al matrimonio e a creare una famiglia. Insomma, per il grande passo c'è tempo, ma qualcosa non sta andando per il verso giusto. Andrea ha visto qualcosa che proprio non si aspettava e lancia sedie in aria.

TI POTREBBE INTERESSARE: