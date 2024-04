Ilary Blasi compie 43 anni, la finta conferenza stampa a "Zelig" 2014

Dopo una parentesi come valletta, grazie al suo carattere schietto e spigliato s'impone come conduttrice televisiva

Buon compleanno a Ilary Blasi, che il 28 aprile spegne 43 candeline. Nata nel 1981 a Roma, inizia la sua carriera come letterina nel programma "Passaparola" condotto da Gerry Scotti, assieme - tra le altre - a Silvia Toffanin e Alessia Ventura.

Successivamente, dopo una parentesi come valletta, grazie al suo carattere schietto e spigliato s'impone come conduttrice, guidando alcuni dei programmi più importanti della televisione: dal "Festivalbar" a "Le Iene", passando per il "Grande Fratello Vip" e "L'isola dei famosi".

Le facciamo tanti auguri riproponendo una sua apparizione a "Zelig" del 2014, quando - assieme a Ficarra e Picone - rispondeva alle domande della finta conferenza stampa dei Boiler.