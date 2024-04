Claudio Bisio nei panni di inviato de "Le Iene" a "Zelig" 2007

Chi ricorda Claudio Bisio nei panni di inviato de "Le Iene"? In una puntata del 2007 di "Zelig" il conduttore al timone del programma comico di Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada, partecipava a una gag di Gigi e Ross. Il duo napoletano, formato da Luigi Esposito e Rosario Morra, si è fatto conoscere dal pubblico per la parodia dello show di Italia 1 dove gli inviati sono vestiti come i protagonisti dell'omonimo film di Quentin Tarantino del 1992. Oltre all'abbigliamento, sul palco Bisio e i due comici fingono di realizzare un servizio su droga e politica in stile "Iene".

In onda dal 1997 il programma "Le Iene" si è affermato nel corso degli anni tra le trasmissioni di genere investigativo più seguite del piccolo schermo. Un team che ha condiviso successi ma anche momenti difficili come la morte di Nadia Toffa, il 13 agosto 2019. Attualmente condotto da Veronica Gentili e Max Angioni il martedì in prima serata su Italia 1, il rotocalco ha visto alternarsi alla conduzione tanti volti noti come Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez spesso affiancati dagli inviati stessi del programma. Rivediamo Claudio Bisio e il duo Gigi e Ross irrompere come inviati de "Le Iene" sul palco di "Zelig" nel 2007.